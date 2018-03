Bauern öffnen wieder ihre Hoftore

Am 9. und 10. Juni laden Deutschlands Bauern erneut zum bundesweiten „Tag des offenen Hofes“ ein. Schauen, anfassen, genießen - der Tag des offenen Hofes ist eine gute Gelegenheit, moderne Landwirtschaft und die Menschen, die dahinterstehen, persönlich kennenzulernen. Viele hundert Bauernfamilien in ganz Deutschland ermöglichen ein ganzes Wochenende lang den Blick in den Stall, führen landwirtschaftliche Maschinen vor, zeigen, was der Acker trägt und sorgen mit frischen Produkten aus eigener Erzeugung für das leibliche Wohl.

Landwirtschaft vor Ort erleben – aber nicht nur an diesem zentralen Wochenende: Die Bauern laden das ganze Jahr über auf ihre Höfe ein. Termin und Hof in Ihrer Nähe finden Sie hier: www.die-deutschen-bauern.de/tag-des-offenen-hofes-580138.