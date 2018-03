Bauernverband zur Regierungserklärung Klöckner

Zur ersten Regierungserklärung von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied: „Das Landwirtschaftsministerium als Lebensministerium zu bezeichnen ist richtig. Die Landwirtschaft schafft die Lebensgrundlage, in dem wir qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugen.“ Außerdem unterstützt Rukwied den Anspruch der Ministerin, die Bürger im Ernährungsbereich stärker zu bilden. „Bewusstsein für die Ernährung zu schaffen ist ein guter Weg, das schafft auch Bewusstsein für den hohen Wert von Lebensmitteln“, so Rukwied. Dass die neue Ministerin „im Einvernehmen“ mit dem Umweltministerium zusammenarbeiten will wertet DBV-Präsident Rukwied grundsätzlich positiv. „Eine gesunde Umwelt und eine nachhaltige Landwirtschaft bedingen einander.“