EU-Kommissar Hogan: Landwirtschaft erzielte Fortschritte im Umwelt- und Klimaschutz

„Die Landwirte brauchen eine faire Marge in der Wertschöpfungskette, um in Innovationen zu investieren und nachhaltig auf den Märkten agieren zu können“, betonte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, auf dem Kongress der europäischen Landwirte in Athen.

Damit unterstrich er die Aussagen von EU-Agrarkommissar Phil Hogan. In seiner Rede hob Hogan hervor, dass er beabsichtige, die Empfehlungen der Taskforce „Agrarmärkte“ mit konkreten Empfehlungen zur Bekämpfung von Marktmacht in der Lebensmittelkette umzusetzen. Der Bericht wird zum Jahresende erwartet.

Eingehend diskutierte der Kongress Zukunftsentwicklungen durch Innovationen, Digitalisierung und der Nutzung von Big Data in der Landwirtschaft. Die vorgestellten Beispiele zeigten deutlich, wie die Einkommen der Landwirte durch die Anwendung neuer Technologien verbessert werden können und zugleich die Produktion nachhaltiger wird. EU-Kommissar Hogan mahnte in diesem Zusammenhang an, die in den vergangenen Jahrzehnten erzielten Fortschritte im Umweltschutz und bei der Klimaschutzeffizienz in den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen über die zukünftige EU-Agrarpolitik offensiver zu kommunizieren. Die Landwirtschaft habe bereits erheblich dazu beigetragen, den Ausstoß von Treibhausgasen sowie den Nitratgehalt in Oberflächengewässern zu reduzieren, betonte Hogan.

Er äußerte sich darüber hinaus zur angedachten Revision des Greening. Dabei nahm er eine Kernforderung des Deutschen Bauernverbandes auf: vorgeschlagene Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel auf Ökologischen Vorrangflächen könnten, so Hogan, wieder zurückgezogen werden, um den heimischen Eiweißpflanzenanbau nicht zu gefährden.

Mehr als 450 Vertreter des landwirtschaftlichen Berufsstandes aus Europa nahmen an dem durch den europäischen Bauernverband COPA und den Genossenschaftsverband COGECA organisierten Kongress teil, der unter dem Titel “Chancen für die europäische Landwirtschaft: grünes Wachstum und dynamische Märkte” in Athen stattfand.