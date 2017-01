Initiative Tierwohl und / oder staatliches Tierwohllabel?

Die Initiative Tierwohl ist die erfolgreichste Veränderung der Nutztierhaltung. Die tiergerechtere Haltung kommt 12,9 Mio. Schweinen und 236,9 Mio. Hähnchen und Puten zugute. Dass sich Tierwohl in der Breite der Tierhaltung in kurzer Zeit umgesetzt werden kann, ist bisher noch keiner Organisation und keinem Label gelungen.

Auf der Grünen Woche will auch Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt ein neues staatliches Tierwohllabel ins Leben rufen. Unabhängig davon, mit welchem Programm mehr Tierwohl umgesetzt wird, ist dies immer mit finanziellem Mehraufwand in den Betrieben verbunden. Dabei muss den teilnehmenden Betrieben eine wirtschaftliche Perspektive erhalten bleiben.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) wird am 18. Januar 2017 im Vorfeld der Grünen Woche in Berlin das Fachforum „Tierwohl in der Theke - Lösungen und Perspektiven“ durchführen. Die Erwartungen und Erfahrungen aus der Praxis zweier unterschiedlicher landwirtschaftlicher Tierhalter sowie eines Vermarkters werden auf dem DBV-Tierhaltungsforum 2017 diskutiert. Programm und Anmeldung HIER.