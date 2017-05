„Landwirte unterstützen Kampf gegen Krebs“

Landwirte und Landwirtinnen engagieren sich durch Spendensammeln für den Kampf gegen Krebs. Seit 2014 sammeln sie Spendengelder durch sportliche Leistungen. Heute (12. Mai 2017) sind sie zu ihrer Radtour „BIG Challenge on Tour“ in Amsterdam gestartet. „Die Strecke geht durch Städte und Dörfer bis wir Sportler nach acht Tagen am Freitag, den 19. Mai 2017, den Pariser Platz in Berlin als Endstation erreichen. Dort übergeben wir die durch die zurückgelegten Kilometer auf unserer Fahrradtour gesammelte Spende an die Deutsche Krebshilfe“, erklärte Christian Brüggemann von BIG Challenge on Tour. Das Motto der BIG Challenge on Tour 2017 lautet: „Gemeinsam über Grenzen gehen“.

„Auf der Spendentour legen die Radler täglich zwischen 80 und 190 km zurück. In Berlin werden wir die Spende Linda Hesse, Botschafterin der Deutschen Krebshilfe, im Beisein von Staatssekretär Peter Bleser vom Bundeslandwirtschaftsministerium und Werner Schwarz, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), überreichen (11:30 Uhr)“, kündigte Brüggemann an. Insgesamt werden die Radfahrer 1.000 km durch die Niederlande und Deutschland zurücklegen.

Der Vorsitzende des Vereins BIG Challenge Deutschland, Georg Biedemann, erläutert die Ziele der Krebshilfe-Aktion: „Krebs ist eine Krankheit, die einen von drei Menschen trifft und die für die Betroffenen, ihre Familien, Freunde und Kollegen/innen schwerwiegende Folgen hat. Wir setzen uns mit großem Engagement für die Verbesserung der Krebsforschung ein, um das Gefühl der Ohnmacht etwas abzumildern. Deshalb sagen wir: „Aufgeben kommt nicht in Frage – mit BIG Challenge sportlich aktiv gegen Krebs!“

BIG Challenge Deutschland ist ein von Landwirten gegründeter Verein. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich. „Durch die zu 100 Prozent freiwillige Arbeit kommt jeder gespendete Euro direkt bei der Krebsforschung an“, versicherte Biedemann. 2014 wurde der erste BIG-Challenge-Tag organisiert. 230 Radfahrer und Läufer aus Deutschland haben auf Anhieb rund 220.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe gesammelt. Seitdem findet der Big-Challenge-Tag jährlich im Juni statt, mit steigenden Teilnehmerzahlen. In drei Jahren kamen rund 680.000 Euro Spenden für die Krebsforschung zusammen. Seit 2016 wird zusätzlich die „BIG Challenge on Tour“ durchgeführt: eine Radtour im Vorfeld des BIG-Challenge-Tages. Im vergangenen Jahr radelten die Spendensammler zwei Wochen lang durch Deutschland, von Flensburg bis an den Bodensee.