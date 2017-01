Sonnleitner erhielt das Große Ehrenzeichen Österreichs

Für sein europapolitisches Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich in der EU-Agrarpolitik wurde der langjährige Präsident und heutige Ehrenpräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Gerd Sonnleitner, mit dem „Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ ausgezeichnet.

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ehrte Sonnleitner am Rande der Internationalen Grünen Woche 2017 in Berlin im Beisein des deutschen Bundeslandwirtschaftsministers Christian Schmidt und des Präsidenten des Bauernbundes Österreich, Jakob Auer, mit der wichtigsten staatlichen Auszeichnung, die in Österreich vergeben wird. Rupprechter hob in seiner Laudatio die Vernetzung Sonnleitners in der Agrarpolitik Europas und weltweit hervor. Bei seinen Ziel- und problemorientierten Vorschlägen zur Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik seien auch vielfach Anliegen Österreichs mit berücksichtig worden. Dadurch sei in Brüssel eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete EU-Agrarpolitik im Sinne der von Familien getragenen Landwirtschaft gestaltet worden.

von links nach rechts:

Bundeslandwirtschaftsministers Christian Schmidt

, DBV-Ehrenpräsident Gerd Sonnleitner

und der österreichische Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (Quelle: Robert Strasser)